عرض فيلم "صندوق الدنيا"على منصة Netflix في هذا الموعد

يعرض فيلم "صندوق الدنيا" على منصة Netflix بعدما تم عرضه مؤخرًا في العديد من المهرجانات السينمائية داخل مصر وخارجها، وذلك يوم 20 يونيو الجاري.



فيلم "صندوق الدنيا" بطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وباسم سمرة وأحمد كمال وعلاء مرسي وعمرو القاضي وفرح يوسف، وموسيقى تصويرية أمير جادو، ومن إنتاج شركة كيميت للإنتاج السينمائي، ومكساج طارق علوش، مدير التصوير عمرو فاروق، والفيلم قصة وإخراج عماد البهات.