اليوم الثاني... بدء اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية





بدأت منذ قليل فعاليات اجتماع القاهرة الخامس في يومه الثاني بحضور عدد من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية المشاركة في الاجتماع والذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري، لمناقشة مجموعة من المحاور الهامة.



ويشارك في اجتماع القاهرة الخامس نحو 40 دولة إفريقية، كما سيتيح مشاركة الدول التي تعاني من صعوبة السفر عبر تقنيات «فيديو كونفرانس».



ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.



وأكد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، على أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.



وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.



ولفت المستشار عادل عمر الشريف، أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية.