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17 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
الأحد 13/يونيو/2021 - 12:52 م
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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