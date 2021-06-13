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محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًّا بالسعودية في هذا الموعد

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفلاً غنائي جديدًا،في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم ٢٥ يونيو الجاري، وسوف يتم طرح التذاكر غداً.

وأعلن محمد حماقي عن ذلك الحفل، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الدعائي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلًا: "الشعب السعودي لا استطيع الانتظار لمقابلتكم مرة ثانية".

وفي سياق آخر، طرح محمد حماقي مؤخرًا دعاء "ياللي عالم بينا" وهو من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم.
محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًّا بالسعودية في هذا الموعد
محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًّا بالسعودية في هذا الموعد

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