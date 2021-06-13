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النائب "حمدي أبوقريع" يغير عنوانه.. وداعًا رجل المصالحات في قنا

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شيع الآلآف من أهالي محافظة قنا، جثمان النائب الأسبق ورجل المصالحات النائب الراحل حمدي أبوقريع، إبن قرية الترامسة في مركز قنا، عن عمر ناهز السبعون عامًا.
ويعد النائب الراحل حمدي محمد حسن على أبوقريع، مدير مديرية التنظيم والإدارة (بـدرجة وكيل وزارة ) الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسوهاج سابقًا، والذي ولد في 13 يونيو 1950، حيث عقب التخرج والتعيين بالتنظيم والإدارة بقنا تفرغ للعمل بالحياة السياسية في محطات كثيرة من حياته، ففي عام 1977 تفرغ للعمل بحزب مصر كمسئول تنظيم.
وفي عام 1978 تم اختياره ضمن هيئة المكتب للحزب الوطنى، وفي عام 1984، تم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب، وفي عام 1984، كان ممثل البرلمان المصري ضمن البعثة الرسميـة للدولة إلى الولايات المتحــدة الأمريكية.
وفي عام 1985 تم اختـياره ضمـن الوفـد المرافق للـرئيس الراحل محمـد حسنى مبارك للمشاركة فى افتتاح ميناء نويبع البحرى، ثم مرافقته إلـى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفي عام 1986 شارك فى الحوار مع رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعام الدولي للشباب، وبعدها في عام 1986 شارك كمقرر للجنة الفكر بالمؤتمر العام الأول للحزب الوطني الديمقراطي على مستوى الجمهورية.
واشتهر أبوقريع بصولاته وجولاته المستمرة في انهاء ووئد الخصومات الثأرية في محافظة قنا، الأمر الذي جعله ضمن أوائل كبار رجال المصالحات في المحافظة، والذي توفي أمس، عن عمر ناهز 70 عامًا، لتحزن عليه جميع قبائل وعائلات محافظة قنا، وتشيع جثمانه في مشهد مهيب.

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