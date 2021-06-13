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غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي منشأة الدهب القبلية بأبوقرقاص

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية منشأة الدهب القبلية بمركز أبوقرقاص، على مدار يومين متتاليين 14 و15 يونيه الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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