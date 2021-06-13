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مدير تطوير مثلث ماسبيرو يكشف تفاصيل العمل في المشروع (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، معدلات تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنهم بداوا العمل في منطقة الإسكان البديل وهى للراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها، معلقا: "الحكومة وعدت فاوفت".

وقال "سليم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن منطقة السكن البديل عبارة عن برجين متصليين كل برج يتكون من 18 طابق بعدد 936 وحدة سكنية، موضحا ان هناك 900 أسرة سيعودوا للمنطقة بعد الانتهاء من التطوير، ولكنهم أنشأوا 36 وحدة سكنية زيادة تحسبا لأي ظرف.

واوضح أن هناك مشروعات أخرى جاري تنفيذها في منطقة السكن البديل، حيث يوجد أماكن تجارية، واخرى ترفيهية، كما سيتم توفير جراجات لاستيعاب السيارات، منوها بأن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو استوعب عدد ضخم من العمال.

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