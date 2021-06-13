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ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم خلال الحملات ضبط 72 مخالفة تموينية منها 57 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 14مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات -منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية)، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.

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