البرلمان العربي: الانتخابات التشريعية الجزائرية خطوة للأمام









أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإتمام الانتخابات البرلمانية في الجزائر التي جرت أمس السبت.





وقال رئيس البرلمان العربي، اليوم الأحد، إن إتمام هذه الانتخابات يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في جمهورية الجزائر، ويمثل خطوة ضرورية إلى الأمام.





وأثنى رئيس البرلمان العربي على قدرة الشعب الجزائري على اجتياز هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام، وتجاوز كافة التحديات، معرباً عن ثقته في قدرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري الجُدد، في تحمل المسؤولية الكبيرة التي أولاها إياهم الشعب الجزائري.



