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محافظ بني سويف يشكر رئيس قسم التجنيد السابق بمناسبة انتهاء عمله

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم" العميد محسن مطر رئيس تجنيد وتعبئة التحنيد بني سويف سابقًا، والمقدم محمد سيد فرج، والذي تم تكليفه بالعمل رئيسا للقسم خلفًا للعميد محس مطر بعد انتهاء فترة عمله بالمحافظة وتكليفه بالعمل في موقع جديد

وتوجه المحافظ الدكتور محمدهاني غنيم بالشكر والتقدير للعميد محسن مطر على الفترة التي قضاها بالمحافظة،وكانت شاهدة على كثيرمن التعاون،منها افتتاح مكتب تجنيد وتعبئة علي أرض بني سويف للتسهيل علي أبناء المحافظة فى الحصول على الخدمات التجنيدية،وتوفير الخدمة لذوى الإعاقة،والذي يعد تيسيرا كبيرا على هذه الفئة الهامة من المجتمع

كما قدم المحافظ التهنئة للمقدم محمد سيد فراج رئيس قسم تجنيد وتعبئة بني سويف الجديد،متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهام عمله الجديد، وأن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون المثمر،بما يعود بالنفع على صالح المواطنين من أبناء المحافظة

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