التسليم قريبا.. 5 معلومات عن أرقام جلوس الثانوية



بدأت تظهر معالم تحركات وزارة التربية والتعليم بشأن أرقام جلوس الثانوية العامة، تلك الاختبارات التي تجرى وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد الشهر المقبل.







وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، والامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما.





والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن أرقام جلوس الثانوية العامة التي من المقرر أن يستلمها الطلاب الأيام القادمة:



- كنترولات الثانوية العامة بالقطاعات الرئيسية الأربعة علي مستوي الجمهورية ( القاهرة _ إسكندرية _ المنصورة وأسيوط ) انتهت من مراجعة بيانات طلاب الثانوية العامة وتجهيز أرقام الجلوس للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٠ ٢٠٢١م.



- سيتم البدء في توزيع أرقام الجلوس علي طلاب الثانوية العامة خلال الأسبوع الجاري.



- سيتم إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة الأسبوع الحالي وقبل بدء الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، والذي ينطلق 20 يونيو الحالي، بدلا من استلامها أثناء الامتحان التجريبي، بحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم.



- سيتم تسليم أرقام الجلوس للطلاب يدويا في المدارس، إضافة إلى إرسال أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة الذين تسلموا التابلت إلكترونيا.



- يمكن لكافة طلاب الصف الثالث الثانوي سواء الشعبة الأدبية أو العلمية، الحصول على أرقام الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالي https:moe.gov.eg، وإتباع كافة الخطوات التالية.