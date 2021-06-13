طلاب قسم علم المعلومات بآداب حلوان يقدمون مشروعات إبداعية متميزة





نظم قسم علم المكتبات والمعلومات فاعلية مناقشه مشاريع طلاب الفرقه الثالثه ضمن إطار مقرر مادة الببليوجرافيا، ومادة مكتبات الأطفال للعام الجامعي ٢٠٢٠٢٠٢١ تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة أمانى السيد رئيس القسم.



أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلى أن اختيار الطلاب لموضوعات مشروعات تخرجهم يدل على وعيهم وفهمهم الجيد لاحتياجات المجتمع المحيط، حيث تحرص الجامعة على تخريج جيل واعي بقضايا وموضوعات وطنه القومية، ليكون طلابنا الخريجين مسلحين بقوة من خلال العلم والمهارات التدريبية للإلتحاق بسوق العمل.



وأوضحت الأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وهي فرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العلمية، وهي تعد فرصة تدريبية تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل، مشيرة إلى أن كلية الآداب تقدم كل عام كوادر جديدة تساهم في تطوير وإثراء سوق العمل بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.



وأشارت الأستاذة الدكتورة أماني السيد رئيس القسم أن طلاب الفرقة الثالثه قدموا مشروعات رائعه تتضمن موضوعات مفيدة وقيمة ويمكن استخدامها لخدمة المجتمع المحيط.



وفي إطار مقرر مادة الببليوجرافيا أوضحت الدكتورة مروة شاكر مدرس المادة أن نتائج المشروعات جاءت كالتالي، حصل على المركز الأول مشروع يحصر الإنتاج الفكري المتخصص في مجال المكتبات والمتاح على موقع سلايد شير ويضم ٣ فئات هي الكتب والعروض التقديمية presentation والرسائل الجامعيه، وهو مشروع رائع ومنظم وبه إمكانيات بحث واسترجاع قويه جدا، وحاز على المركز الثاني مشروع عن حصر أعمال ومؤلفات كبار دكاترة ومشايخ الدين الإسلامي ويتميز المشروع بأنه يجمع كم كبير من الإنتاج الفكري، كذلك في المركز الثاني مشروع يقوم بحصر أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز داخل كليه الاداب جامعه حلوان وهو مشروع مفيد تقدم به القسم لخدمة الكليه.



وحصل على المركز الثالث مشروع كوفيد ١٩ وهو مشروع يحصر الإنتاج الفكري الصادر عن المؤسسات الدوليه والمنظمات العالميه والمتعلق بفيروس كورونا المستجد حيث يواكب المشروع الأحداث الجارية والتطورات الحاليه، كذلك حصل على المركز الثالث مشروع عن السموم والفيروسات وهو مشروع توعوي يخدم المتخصصين في المجال الطبى، يحصر كم هائل من الإنتاج الفكري عن معظم السموم والفيروسات، كذلك قدم الطلاب مشروع عن الانتاج الفكري في مجال علم النفس وهذا المشروع القائم به طلاب الدمج مع زملائهم حيث تحدوا أنفسهم واثبتوا قدراتهم وتميزوا بمشروعهم مثل زملائهم، كذلك مشروع يحصر كافه المراجع الالكترونيه المتاحة على شبكة الإنترنت في مجال العلوم البحتة والتطبيقيه، أيضا مشروع لحصر الإنتاج الفكري عن أشهر اربع حضارات مصريه قديمه وهو مشروع أصيل ويدعم الثقافه.



وفي إطار مقرر مادة مكتبات الأطفال أشارت الدكتورة هبة مرعي مدرس المادة أن حصاد هذا العام لمشروعات مكتبات أطفال مجموعة متنوعة من المشروعات تشمل أبليكشن مكتبات أطفال مصر وموقع الكتروني يحصر مكتبات الأطفال على مستوى جمهورية مصر العربية والعديد من الفيديوهات التوعوية والعديد من الكتب التفاعلية من صنع الطلاب وفقا لمراحل الطفولة العمرية وكتب تعليمية وتثقيفية عن الفراعنة ومحافظات مصر وأهم الأماكن المميزة والزى الرسمى لكل محافظة، وماكيت لأجواء رمضان وعيد الفطر ولوحات زيتية من إبداع الطلاب الموهوبين والكثير من المشروعات التى تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والحركية والذهنية والإبداعية والابتكارية للأطفال.



وحصل على المركز الأول مشروع ماكيت أجواء رمضان وعيد الفطر كذلك حصل على المركز الأول مكرر مشروع سلسلة إبداع المتميز الذي يضم كل ما يهتم به الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من معلومات علمية وهو مكون من خمس كتب تعليمية، حصل على المركز الثانى لوحة القراءة للجميع للفنانة ريم تجسد أهمية القراءة للاطفال عن طريق شخصيات كرتونية، المركز الثانى مكرر مشروع self care يضم مجموعة من الفيديوهات من صنع الطلاب بأصواتهم عن أهمية الحماية من فيروس كورونا للاطفال بالإضافة إلى عمل كتيب تفاعلى توضيحي لأهم العادات الصحية للحفاظ على سلامة الأطفال، حصل علي المركز الثالث مشروع الفراعنة، واهم الاماكن في محافظات مصر والزى الرسمى لكل محافظة، وحصل على المركز الثالث مكرر مشروعactive art مشروع مميز لتنمية المهارات الحركية والذهنية للأطفال.

