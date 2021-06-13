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ننشر اعترافات المتهمة بقتل الطفل معاذ بالقليوبية

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جبس المتهمة، بقتل نجل شقيق زوجها بقرية المريج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث، وحجز الزوج لحين معرفة دوره وعلمه بالواقعة من عدمه.

وأدلت المتهمة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدة أنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة بعد ادعائها بأنها "ملبوسة" بجن وهو من أعزى بها بذلك.

وأضافت المتهمة، أنها استدرجت الطفل لحظيرة المواشي، وأغرقته بحوض المياه داخل الحظيرة ووضعته في جوال وأخذت الجوال على دراجة زوجها الآلية "موتوسيكل"، وألقتها في الرشاح، ولم تفصح عن أي معلومات عنه طوال فترة غيابه والبحث عنه.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وفريق البحث الجنائي الذي قاده المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر وشارك فيه الرواد كريم حجاب وحسام الحسيني معاونا مباحث المركز أن المتهمة ادعت مرورها باضطرابات نفسية، وتبين أنه بفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، قيام المتهمة بإلقاء الجوال وبه الجثة وبتضييق الخناق عليها اعترفت بتفاصيل الواقعة، وأكدت أنها مضطربة نفسيا وزوجها لا يعلم عن الجريمة شيئا.

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