ضبط عاطل وبحوزته 70 تذكرة هيروين في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في ضبط عاطل وبحوزته 70 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائه بمركز الفشن.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، قد أمر بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الشارع السويفي، ومواجهة كافة أشكال الإنفلات.



وفي إحدى الحملات التي أشرف عليها اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، نجح النقيبان شريف فارس وعمرو حسونة معاوني المباحث بمركز الفشن من ضبط "علاء.م.ن" عاطل ومقيم بمركز سمسطا، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته 70 تذكرة هيروين، وتليفون محمول، ومبلغ مالي حصيلة البيع.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.