Advertisements

ضبط عاطل وبحوزته 70 تذكرة هيروين في بني سويف

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في ضبط عاطل وبحوزته 70 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائه بمركز الفشن.
كان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، قد أمر بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الشارع السويفي، ومواجهة كافة أشكال الإنفلات.

وفي إحدى الحملات التي أشرف عليها اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، نجح النقيبان شريف فارس وعمرو حسونة معاوني المباحث بمركز الفشن من ضبط "علاء.م.ن" عاطل ومقيم بمركز سمسطا، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته 70 تذكرة هيروين، وتليفون محمول، ومبلغ مالي حصيلة البيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 19 ساعة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ ساعتين

بيراميدز يتدخل لإفساد صفقة الأهلي الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

"المايسترو" يعود إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سعيدا قبل موقعة الترجي

منذ ساعة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

ميدو يكشف عن خطأ موسيماني الكارثي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 ص

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

11:46 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

موسيماني يتلقى خبرا سعيدا قبل موقعة الترجي

12:40 م

ميدو يكشف عن خطأ موسيماني الكارثي قبل مواجهة الترجي

12:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة