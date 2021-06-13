هنا الزاهد لوالدتها :"جه الوقت اللي أقولك فيه إنك أفضل أم"





وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة مليئة بالحب لوالدتها شيرين المنزلاوي، بعد إجرائها عملية جراحية على إثر إصابتها بالورم الخبيث، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



نشرت هنا الزاهد عدة صور جمعتها بوالدتها في طفولتها وزفافها، وعلقت عليها قائلة:"أنتِ ملاكي، تذكرني بالخير في هذا العالم وتلهمني لأكون أعظم نسخة منها، أطيب قلب، الروح النقية، شكرًا لكِ على كل شئ".



وأضافت هنا الزاهد:"جاء الوقت لأخبرك أنكِ أفضل أم يمكن لأي شخص أن يتمناها، يا رب الشفاء العاجل يا حبيبتي، أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا".





وفي سياق آخر، شاركت هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النمر" وهو بطولة محمد إمام، نيرمين الفقي، محمد رياضي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، أحمد عبد الله محمود، والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.