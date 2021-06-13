سيد عبد الحفيظ يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

اكتفى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد.





وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن وليد سليمان يعاني من كدمة خفيفة في القدم، وسيتواجد مع الفريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية، بملعب رادس في تونس.



