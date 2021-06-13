Advertisements

سيد عبد الحفيظ يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:26 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
Advertisements
اكتفى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن وليد سليمان يعاني من كدمة خفيفة في القدم، وسيتواجد مع الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية، بملعب رادس في تونس.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سعيدا قبل موقعة الترجي

منذ ساعة و 6 دقيقة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يتدخل لإفساد صفقة الأهلي الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"المايسترو" يعود إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف عن خطأ موسيماني الكارثي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 ص

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

11:46 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

موسيماني يتلقى خبرا سعيدا قبل موقعة الترجي

12:40 م

ميدو يكشف عن خطأ موسيماني الكارثي قبل مواجهة الترجي

12:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة