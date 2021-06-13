سانشيز يغيب عن تشيلي في 4 مباريات بكوبا أمريكا

أكد المنتخب التشيلي اليوم أن مهاجمه أليكسيس سانشيز، سيغيب عن دور المجموعات في بطولة كأس كوبا أمريكا، بسبب إصابة في الساق.





عانى سانشيز (32 عاماً) من مشكلة في العضلات، ومن ثم فإنه لن يسافر مع المنتخب إلى البرازيل استعداداً لانطلاق البطولة.





وقال منتخب تشيلي: "الفترة المتوقعة للتعافي تتجاوز الجولة الأولى من كوبا أمريكا، والتي سيبقى خلالها اللاعب في تشيلي لاستكمال عملية التعافي مع الطاقم الطبي للمنتخب".





وستبدأ تشيلي مسيرتها في البطولة في مواجهة الأرجنتين في ريو دي جانيرو، غداً الإثنين، قبل اللعب أمام منتخبات بوليفيا، وباراغواي، وأوروغواي، ضمن المجموعة الثانية.



