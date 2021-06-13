ما لا تعرفه عن إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية



في ضوء تميز الدولة المصرية، برعاية الخيول العربية، فقد تسعى لاستغلال الخبرات والإمكانيات، في إنشاء مدينة عالمية جديدة للخيول، يوليها الرئيس السيسي، اهتمام خاص.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية.



١. تسعى الدولة المصرية، لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية، تعتمد على الخيول المصرية الأصيلة والعربية.



٢. مدينة مرابط للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة ستصبح صرحًا عالميًا مكتمل الجوانب يغطي مكونات تربية ورياضات الخيول.



٣. يتم حاليًا دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات.



٤. وتستهدف الدولة، إنشاء مستشفى دولي لعلاج الخيول وفنادق لإقامتها في وقت تنظيم المهرجانات الدولية، كذلك فنادق لإقامة الزائرين من المتسابقين والجمهور لتنشيط السياحة التي تستخدمها دول أوروبية وعربية ويمكن تنميتها لتنفيذ مزيد من الاستثمارات.



٥. الأولوية للخيول المصرية الأصيلة في هذه المدينة العالمية بجانب الاحتفاظ بالسلالات الهامة وستعد إضافة كبيرة لتراث الخيول العربية.



٦. كافة المزارع التي تنتج خيول عربية ومصرية لابد أن تقوم بالتسجيل في محطة الزهراء نظرًا لاحتوائها على سجلات في كافة المزارع سواء لديها او كافة المزارع.



٧. يضم منظومة متكاملة لكافة الأنشطة المتعلقة بالخيول، وكذلك جهود تطوير مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة كنواة رئيسية للمشروع.



٨. يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستجدات المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية الخيل العربي المصري الأصيل.

