ماذا يقول التاريخ عن مواجهات إنجلترا وكرواتيا قبل صدام الليلة؟

يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير اليوم الأحد، المواجهة النارية المرتقبة بين منتخبي إنجلترا ونظيره الكرواتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





وتنطلق مباراة انجلترا مع كرواتيا في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم معهما أيضًا منتخبي اسكتلندا والتشيك.





تاريخ مواجهات انجلترا وكرواتيا





تقابل منتخبي انجلترا وكرواتيا في 9 مباريات سابقة قبل مواجهة اليوم الأحد في بطولة الأمم الأوروبية، فاز المنتخب الإنجليزي 5 انتصارات، مقابل 3 انتصارات للمنتخب الكرواتي وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.





سجل لاعبو منتخب انجلترا 21 هدفًا في شباك منتخب كرواتيا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا فقط.





أول مباراة جمعت منتخبي انجلترا وكرواتيا كانت مباراة ودية جرت بينهما في 20 أغسطس لعام 2003 وانتهت بفوز الانجليز 3-1، بينما آخر مواجهة بينهما كانت العام الماضي في دوري الأمم الأوروبية وفازت انجلترا 2-1.





سبق وتقابل منتخبي انجلترا مع كرواتيا في بطولة أوروبا مرة وحيدة عام 2004 في مرحلة المجموعات وحقق المنتخب الانجليزي فوزا ساحقا بنتيجة 4-2.



