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الليلة..لطيفه ضيفه برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسري

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تحل الفنانة لطيفة الليلة ضيفة مع الإعلامية سمر يسري في برنامج"يوم ليك"، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة الحياة.


ومن المقرر أن تتحدث لطيفة خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وعن أعمالها الفنية في الفترة المقبلة، وعن تجربتها في مجال التمثيل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة أغنية "خليني"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلسي.

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