ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 35.4 %





أعلنت وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني بلغ 481 مليار يوان (75.3 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 35.4% على أساس سنوي.





ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن الوزارة أن الحجم المسجل ارتفع بنسبة 30.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .





وسجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات 381.9 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 41.6% على أساس سنوي، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات فائقة التكنولوجيا ارتفاعاً نسبته 37.6%.





وخلال الفترة بين يناير ومايو، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية من الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" بنسبة 54.1%، في حين ارتفعت استثمارات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي بنسبتي 56% و 16.8% على التوالي.





وارتفعت الاستثمارات الأجنبية قيد الاستخدام الفعلي في مناطق شرقي ووسط وغربي الصين بنسب 37% و 36% و 10.4% على التوالي.







