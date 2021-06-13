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بعد واقعه قطار الصعيد.. أول تحرك برلماني لمكافحة حالات التحرش في وسائل النقل

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، والتي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ليست الواقعه الأولى في وسائل النقل حيث كان يسبقها واقعه مترو الأنفاق.

وأشار "الجاهل" خلال البيان الصادر له، إلى أنه شهدت البلاد في الأونة الأخيرة من إرتفاع ملحوظ وغير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات بمختلف أشكاله وصوره سواء كان تحرش لفظي أو جسدي في مختلف الاماكن والتجمعات وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.

وطالب عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة قانون التحرش في وسائل النقل العام،مما سيساهم بشكل كبير فى الحد من الظاهر التى يعانى منها المجتمع بجانب جزء التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش لظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبى هذه الأفعال.

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