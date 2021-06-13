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طلب إحاطة لوزير النقل من نائبة بورسعيد لتكرار الحوادث على محور 30 يونيو

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تقدمت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد بطلب احاطة الى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات واللواء رئيس الهيئة الوطنية للطرق والكبارى نظرا لتكرار الحوادث على محور 30 يونيو الرابط بين محافظتى بورسعيد والقاهرة مرورا بمحافظة الاسماعيلية.

تقدمت النائبة أمل عصفور عن حزب الشعب الجمهورى بطلب احاطه لوزير النقل حول لعدم عمل الصيانات اللازمة الطريق بما يحافظ على ارواح المواطنين... وكذا انعدام الأنارة فى بعض النقاط شديدة الأهمية مما يشكل خطورة بالغة على ارواح المواطنين.

وقالت النائبة أمل عصفور انها رصدت بنفسها اثناء مرورها على الطريق عدم وجود إشارات ضوئية امام العديد من المنحنيات الخاصة بالدوران للخلف وعدم وجود اشارات ضوئية ليلية على الطريق بشكل عام وعدم وجود صيانه وطلاء للاشارات الحالية وكذلك الحال بالنسبة لأشارات تحديد مفترق الطرق والتى تتواجد فى بعض المناطق ولكن تكسوها الاتربة ولاتضيئ ليلا.

ولفتت النائبة الى عدم وجود خدمات أصلاح للسيارات أوشراء مستلزمات بطول الطريق سوى 2 محطة تمويل وقود تقع فى منتصف الطريق فقط.

وطالبت الدكتورة أمل عصفور وزير النقل بالتدخل العاجل حفاظا على ارواح المواطنين وأحالة طلب الأحاطة الى لجنة النقل والمواصلات المختصة.

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