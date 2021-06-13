‏النائب حسام المندوه يطالب بزيادة الإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية

طالب الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، بزيادة الإنفاق على الخدمات التعليمة والصحية وكذلك توفير المخصصات المالية للمشروعات التى لم تستكمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.





وقال المندوه فى كلمته للتعليق على مشروع الموازنة العامة للدولة: إننا فى فترة استثنائية ولابد أن نكون أشد حرصا لماهو قادم، كم أن على الحكومة أن تفكر في تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.





وأكدعضو مجلس النواب، على أهمية ما جاء فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموزازنة العامة، فيما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر، مشيدا بالتشريعات الصادرة مؤخرا فى مواجهة الأزمات وآخرها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.‏