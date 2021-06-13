"يونيسف" تطلق تحذيرا بشأن صحة الأطفال في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيًا

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تحذير حيث ينزلق المزيد من الأطفال الصغار والرضع بشكل خطير بالقرب من المرض والموت المحتمل بسبب سوء التغذية، فى تيجراى شمال إثيوبيا، جاء ذلك وفق بيان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة



ووفق البيان وقالت اليونيسف إنها تعمل مع شركائها لتوفير التغذية والرعاية الصحية ودعم المياه النظيفة. محذرة، فى حالة عدم وصول المساعدات الإنسانية، فإن ما يقدر بنحو 33 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد فى المناطق التى يتعذر الوصول إليها حاليًا فى تيجراى معرضون بشدة لخطر الموت.



قالت اليونيسف إنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها فى تيجراى عبر جميع المناطق السبع، مع التركيز على فحص وعلاج الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد. منذ فبراير، حيث تم فحص 250 ألف طفل دون سن الخامسة للكشف عن الهزال وتم قبول أكثر من 7000 منهم للعلاج.