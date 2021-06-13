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مناخ شديد الحرارة.. 5 تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات للمصريين بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وما يطرأ على المناخ من تغيرات تؤثر بطبيعة الحال على المواطنين.

طقس شديد الحرارة اليوم
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد، اليوم الأحد، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية وحارا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.


وأشارت الهيئة، إلى أن الطقس في الليل سيكون لطيفا على كافة أنحاء البلاد، وهناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع فرص سقوط فرص أمطار خفيفة علي السواحل الغربية.



طقس حار غدا الاثنين
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا، الاثنين، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


ويكون الطقس غدا ليلا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة
أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، فهي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

انخفاض في نهاية الأسبوع
ومن جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تسجل اليوم الأحد 35 درجة وتصل لـ33 و32 درجة بنهاية الأسبوع.

إرتفاع الحرارة في جنوب البلاد
وأشار إلى أن جنوب البلاد له وضع مغاير في حالة الطقس، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز الـ40 درجة على شمال الصعيد و45 درجة على جنوب الصعيد، نتيجة الكتل الهوائية والتي تتغير بداية من الغد على شمال الصعيد لتصل درجات الحرارة لـ34 و35 درجة.

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