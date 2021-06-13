Advertisements

"صحة البرلمان" تطالب بتشكيل لجان لبحث مراجعة أجور العاملين بالقطاع الصحي

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
طالب الدكتور محمد العمارى ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تشكيل عدد من اللجان المختلفة لدراسة تأثيرات فيروس كورونا على القطاع الصحي والعاملين به .

وقال العمارى ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة الموزانة العامة للدولة ، إنأزمة كورونا ألقت بظلالها على العاملين بالصحة ، مم ادى غلى انخفاض الأجور والمرتبات  .

وطالب العماري بتشكيل لجنة من وزارات " الصحة والمالية والتعليم العالي  والخط "  لتتولي مراجهة شاملة للأجور التي  يتقضاها العاملين بالصحة بما فيها المستفيات الجامعية " وكذلك تشكيل لجنة  من وزارات " التخطيط والتعليم والصحة "  لتحديث البيانات الطبية والقدرة على التنبؤ بالأمراض.
 
 كما طالب العماري ، بتشكيل لجنة لجنة من هيئتى الاعتماد وضمان  الجودة و هيئة الرقابة: للتأكد من  سلامة الاجراءات المتبعة  من وزار الصحة فى مواجهة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب عضو لجنة الصحة القطاع الصحي الصحه والتعليم الدكتور محمد العمارى

أخبار تهمك

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عادل حمودة يكتب: إلي جائزة نوبل : أدينوا جرائم آبي أحمد أو أستقيلوا !

منذ أقل من ساعتين

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

ميدو يكشف عن خطأ موسيماني الكارثي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ يوم

"المايسترو" يعود إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يرفض ضم صالح جمعة ويطلب التعاقد مع لاعب دجلة

منذ أقل من ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سعيدا قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

إحالة أطباء النوباتجية بمستشفى حميات كفرالدوار للتحقيق

نقابات عمال مصر: نطالب بزيادة الأجور بالقطاع الخاص مثل الحكومي

مهنى عن الأطباء في عيدهم : قدموا دورًا بطوليًا بالفترة الراهنة

عاجل ..المالية تزف بشري سارة بخصوص رواتب الأطباء والمعلمين في الموازنة الجديدة

وزيرة الصحة: تزايد عدد السياح هو الرد الحقيقي على سلامة الوضع الوبائي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 ص

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

02:10 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

11:46 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة