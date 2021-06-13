"صحة البرلمان" تطالب بتشكيل لجان لبحث مراجعة أجور العاملين بالقطاع الصحي

طالب الدكتور محمد العمارى ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تشكيل عدد من اللجان المختلفة لدراسة تأثيرات فيروس كورونا على القطاع الصحي والعاملين به .





وقال العمارى ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة الموزانة العامة للدولة ، إنأزمة كورونا ألقت بظلالها على العاملين بالصحة ، مم ادى غلى انخفاض الأجور والمرتبات .





وطالب العماري بتشكيل لجنة من وزارات " الصحة والمالية والتعليم العالي والخط " لتتولي مراجهة شاملة للأجور التي يتقضاها العاملين بالصحة بما فيها المستفيات الجامعية " وكذلك تشكيل لجنة من وزارات " التخطيط والتعليم والصحة " لتحديث البيانات الطبية والقدرة على التنبؤ بالأمراض.

كما طالب العماري ، بتشكيل لجنة لجنة من هيئتى الاعتماد وضمان الجودة و هيئة الرقابة: للتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة من وزار الصحة فى مواجهة كورونا.