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رانيا يوسف تُعلن عن تعرضها للإصابة في انفها

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن تعرضها للإصابة في انفها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت رانيا يوسف صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائله:" إيه رأيكم في خبطه مناخيري:"، وأثارت بها الجدل بين متابعيها الذين تسائلوا عما إذا كان ذلك بسبب إصدامها بشئ ما أما إذا كان بسبب خضوعها لعملية تجميل. 




يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان ،عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، فرح يوسف إخراج أحمد خالد موسى.

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