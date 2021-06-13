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هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه الشرب

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شهد ميدان الخديوي في وسط الإسكندرية هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة المياه الرئيسية، وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع حادث كسر ماسورة المياه الرئيسية الذي وقع منذ الساعات الأولى من اليوم، وأدى إلى هبوط أرضي بميدان محطة شارع الخديوي بنطاق حي وسط.
وتابع أعمال إصلاح كسر الماسورة والهبوط الأرضي، مشددًا على سرعة الإنتهاء من أعمال الاصلاح، ووضع أنسب الحلول لإصلاح الهبوط الأرضي، بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.
وعلي الفور؛ انتقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، فجر اليوم، إلى موقع حادث كسر ماسورة المياه والهبوط الأرضي بميدان الخديوي لمتابعة تداعيات الموقف. وأكدت أن أعمال الإصلاح تسير على قدم وساق، وجاري إصلاح الهبوط الأرضي تمهيدا لإعادة حركة الترام.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، رجب النقيدي رئيس حي وسط، هدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.
من جانبه؛ أوضح المهندس أحمد جابر، أنه نظرًا للقيام بأعمال الإصلاح في كسر ماسورة المياه تأثرت بعض مناطق وسط الإسكندرية من ضعف وإنقطاع المياه بها، مؤكدًا أنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم عودة المياه فورًا بالضغوط الطبيعية.
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه الشرب
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه الشرب
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه الشرب
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه الشرب

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