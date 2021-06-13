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انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في وسط الإسكندرية

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت اليوم الأحد شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه عن عدة مناطق وسط الإسكندرية، خاصة فى منطقة ميدان الشهداء ومحطة مصر.
وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى قطر 700 م بمنطقة ميدان الشهداء ومحطة مصر وسط الإسكندرية، مما يؤدى لانقطاع المياه بعدة مناطق بحى وسط.
وأكدت الشركة أنه سوف يعود ضخ مياه الشرب فور الإنتهاء من أعمال إصلاح الكسر وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجه يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.
وشهد ميدان الخديوي في وسط الإسكندرية هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة المياه الرئيسية، وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع حادث كسر ماسورة المياه الرئيسية الذي وقع منذ الساعات الأولى من اليوم، وأدى إلى هبوط أرضي بميدان محطة شارع الخديوي بنطاق حي وسط.
وتابع أعمال إصلاح كسر الماسورة والهبوط الأرضي، مشددًا على سرعة الإنتهاء من أعمال الاصلاح، ووضع أنسب الحلول لإصلاح الهبوط الأرضي، بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.
وعلي الفور؛ انتقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، فجر اليوم، إلى موقع حادث كسر ماسورة المياه والهبوط الأرضي بميدان الخديوي لمتابعة تداعيات الموقف. وأكدت أن أعمال الإصلاح تسير على قدم وساق، وجاري إصلاح الهبوط الأرضي تمهيدا لإعادة حركة الترام.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، رجب النقيدي رئيس حي وسط، هدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.
من جانبه؛ أوضح المهندس أحمد جابر، أنه نظرًا للقيام بأعمال الإصلاح في كسر ماسورة المياه تأثرت بعض مناطق وسط الإسكندرية من ضعف وإنقطاع المياه بها، مؤكدًا أنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم عودة المياه فورًا بالضغوط الطبيعية.

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