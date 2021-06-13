البورصة المصرية تفقد 7.3 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد ، علي تراجع جماعي جماعي للمؤشرات ، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.695 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 12421 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3842 نقطة.