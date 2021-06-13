Advertisements

رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن طقس الغد

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الاثنين الموافق 14 يونيو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 20 ساعة

عادل حمودة يكتب: إلي جائزة نوبل : أدينوا جرائم آبي أحمد أو أستقيلوا !

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن خطأ موسيماني الكارثي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

سيد عبد الحفيظ يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سعيدا قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

"المايسترو" يعود إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ يوم

كارتيرون يرفض ضم صالح جمعة ويطلب التعاقد مع لاعب دجلة

منذ أقل من ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 ص

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

02:10 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

11:46 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة