رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الاثنين الموافق 14 يونيو 2021.



وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

