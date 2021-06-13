بحثا عن الكنز.. حبس عامل للتنقيب عن الآثار بداخل عقار بإمبابة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بداخل عقار بإمبابة.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يعتقد أنه بالتنقيب داخل منزل سيحصل على ثروة هائلة، ولكن خلال أعمال التنقيب حدثت تصدعات بعقار مجاور له.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عامل بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط عامل متهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.



وأسفرت أعمال الحفر عن حدوث تصدعات بعقار مجاور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







