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بهذه الطريقة..كريم عبد العزيز يروج لفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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روج الفنان كريم عبد العزيز لفيلمة الجديد "البعض لا يذهب المأذون مرتين" من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

نشر كريم عبد العزيز البرومو الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وعلق عليه قائلاً :" البعض لا يذهب للمأذون مرتين يوم ٧/٧ بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي إن شاء الله".



الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، تأليف لؤي عبدالله وائل عبدالله.

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