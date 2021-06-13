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وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الأحد، يشاركها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة فى الألعاب البارالمبية وكذلك متطوعى مبادرة "بينا " من الفريق الذهبى لأبناء الوزارة من دور الرعاية بمقر الوزارة بالعجوزة.

جاء ذلك بحضور النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب وبطلة العالم السابقة فى الخماسى وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، والنائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائبة الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمرو حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية
وزيرا التضامن والشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية

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