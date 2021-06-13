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عاجل.. موسيماني يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الترجي التونسي
الأحد 13/يونيو/2021 - 03:00 م
علي نبوي
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اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على جاهزية محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر قبل المباراة الهامة المقبلة أمام الترجي التونسي.
وشارك وحيد بشكل طبعي في مران الأهلي الجماعي اليوم وأمس حيث أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة أمام الترجي التونسي وتحت تصرف الجهاز الفني للفريق. وظهر وحيد بمستوى جيد للغاية في مران الأهلي اليوم الأحد والذي أقيم على ستاد مختار التتش كما لفت الأنظار إليه في التقسيمة التي أجراها موسيماني على هامش المران.
ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس بعد غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الترجي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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