عاجل.. موسيماني يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الترجي التونسي

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على جاهزية محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر قبل المباراة الهامة المقبلة أمام الترجي التونسي.





وشارك وحيد بشكل طبعي في مران الأهلي الجماعي اليوم وأمس حيث أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة أمام الترجي التونسي وتحت تصرف الجهاز الفني للفريق. وظهر وحيد بمستوى جيد للغاية في مران الأهلي اليوم الأحد والذي أقيم على ستاد مختار التتش كما لفت الأنظار إليه في التقسيمة التي أجراها موسيماني على هامش المران.



