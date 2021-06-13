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عاجل.. موسيماني يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الترجي التونسي

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على جاهزية محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر قبل المباراة الهامة المقبلة أمام الترجي التونسي.

وشارك وحيد بشكل طبعي في مران الأهلي الجماعي اليوم وأمس حيث أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة أمام الترجي التونسي وتحت تصرف الجهاز الفني للفريق. وظهر وحيد بمستوى جيد للغاية في مران الأهلي اليوم الأحد والذي أقيم على ستاد مختار التتش كما لفت الأنظار إليه في التقسيمة التي أجراها موسيماني على هامش المران.

 ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس بعد غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الترجي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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