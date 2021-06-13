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"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قامت إدارة التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بتنفيذ حملات توعية داخل قرى يادم غالب والجراى والمحمودية بمركز اطسا للتعريف بمشاريع حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لكل مواطن.

كما قام فريق العمل بتنفيذ استطلاع رأى ميدانى للمواطنين داخل هذه القرى من أجل الوقوف على مشاكل المواطنين المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى وخدمة العملاء والتعريف بخدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقى شكاوى المواطنين من اى تليفون أرضى وان هناك عدة قنوات للتواصل منها تطبيق قرائتى والصفحة الرسميه للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم تعريف المواطنين من خلال حملات طرق الأبواب بمشاريع حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل توفير كافة الخدمات الأساسية والتى تضمن حياة كريمة لكل مواطن من خلال إنشاء خزان ورافع يادم غالب بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤٠ مليون جنية وبطاقة تصميمية تبلغ نحو ٥ آلاف متر مكعب ويخدم بعض قرى يادم غالب والجراى والمحمودية وعلى عيسى والخمسين.
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"
"مياه الفيوم": حملات بقرى يادم غالب والجراي والمحمودية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"

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