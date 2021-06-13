إيطاليا توزع 41.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا





أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد، أنه تم توزيع 41.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 598 ألفاً و30 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 24 أسبوعاً.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.24 مليون إصابة، والوفيات إلى 126 ألفاً و976 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و19 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.