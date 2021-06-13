موعد مباراة بولندا ضد سلوفاكيا فى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

يستعد منتخبي بولندا وسلوفاكيا لمواجهة قوية بينهما تقام يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.









وتقام مباراة بولندا وسلوفاكيا ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





ويقع منتخبي بولندا وسلوفاكيا بجانب كل من إسبانيا والسويد الذي يلتقيان فى نفس اليوم ولكن بتمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويذكر أن أمس حقق منتخب بلجيكا الفوز على نظيره روسيا بينما فاز منتخبات فنلندا على الدنمارك وتعادل منتخبي ويلز وسويسرا ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات.