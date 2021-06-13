الموت يُفجع الفنان حمادة هلال

أعلن الفنان حمادة هلال منذ قليل عن وفاة عمته، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب حمادة هلال منشورًا قال فيه :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون عمتي أم محمد في ذمة الله".



وتابع حمادة هلال قائلاً:"أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه ويسكنها فسيح جناته ويصبر أولادها ويصبرنا جميعاً،

نسألكم الدعاء".





وفي سياق آخر، شارك حمادة هلال في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح"، وهو بطولة نسرين طافش وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.