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تعرف على أسباب غياب نيدفيد عن تدريب الأهلي الجماعي
الأحد 13/يونيو/2021 - 03:15 م
علي نبوي
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تغيب كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وجاء غياب نيدفيد عن المشاركة في المران الجماعي وفقًا للبرنامج الذي وضعه له الجهاز الطبي خوفًا من عودة الإصابة له.
ويقوم الجهاز الفني للأهلي بالاتفاق مع نظيره الطبي بالدفع بنيدفيد في المران الجماعي بشكل تدريجي خوفًا عليه من تجدد الإصابة.
ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس بعد غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الترجي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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