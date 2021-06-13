تعرف على أسباب غياب نيدفيد عن تدريب الأهلي الجماعي

تغيب كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









وجاء غياب نيدفيد عن المشاركة في المران الجماعي وفقًا للبرنامج الذي وضعه له الجهاز الطبي خوفًا من عودة الإصابة له.





ويقوم الجهاز الفني للأهلي بالاتفاق مع نظيره الطبي بالدفع بنيدفيد في المران الجماعي بشكل تدريجي خوفًا عليه من تجدد الإصابة.









ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس بعد غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الترجي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.