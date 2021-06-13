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الجيش التركي يستهدف مواقع قسد في عفرين

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الدفاع التركية، إن وحداتها استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني عقب ما وصفته بـ"هجومه الدنيء" على مدينة عفرين السورية.

وذكرت الوزارة، أن ما وصفتهم بالإرهابيين بمنطقة تل رفعت قصفوا برشقات مدفعية وصاروخية مشفى الشفاء في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مدنياً وإصابة عدد كبير، فيما تم استهداف مواقع تنظيم وحدات الشعب الكردية على الفور عقب الهجوم.

وذكرت الوزارة أنه "تم إبلاغ روسيا بهجوم (ي ب ك) الدنيء الذي استهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر".

واستطردت الوزارة "يجب أن يعلم الإرهابيين أنهم سيدفعون بالمثل ثمن هذه الهجمات".

وأعلنت ولاية هطاي التركية أمس السبت، مقتل 13 مدنياً وإصابة 27 آخرين جراء استهداف تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية بصواريخ غراد وقذائف مدفعية، مستشفى بمدينة "عفرين".

وأكدت في بيان، أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

وفي مارس 2018 تمكنت القوات التركية، عبر عملية "غصن الزيتون"، من التغول في منطقة عفرين وطرد وتهجير وحدات حماية الشعب الكردية الذي تسيطر عليها طوال 6 سنوات.

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