تعاون بين "تحديث الصناعة" و "بحوث الإلكترونيات" في توطين الصناعات التكنولوجية





عقد مسؤولو مركز تحديث الصناعة اجتماعات مُنفصلة مع عدد من المسؤولين في معهد بحوث الإلكترونيات، لمناقشة التعاون بين المركز والمعهد الفترة المقبلة.





وناقشت الاجتماعات سبل استخدامات بطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية والمواتير والسكوتر، وتم الاتفاق على عمليات التشبيك مع القطاع الخاص لتطبيق افكار استخدامات بطاريات الليثيوم.





كما تمت مناقشة الامكانيات الفنية والتكنولوجية لجهاز محولات الطاقة الشمسية، والاتفاق على ارسال ملف فني خاص بالمنتج، بالإضافة الي أسماء الاختبارات التي يحتاج المنتج الحصول عليها حتى يتم تسويقه لدي شركات تجميع الخلايا الشمسية.





وبحث اجتماع آخر منفصل إعداد تقرير متكامل عن الرقائق الالكترونية وأشباه الموصلات يشمل تحليل للعرض والطلب على الصعيد العالمي، فضلا عن مقترحات مركز تحديث الصناعة بشأن توطين تصنيع الرقائق الالكترونية.