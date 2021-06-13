Advertisements

وزيرة التخطيط: اعتمدنا حزمة من الجهود للتعافى من تداعيات كورونا

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافى من التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة جائحة كورونا التى ضربت العالم بأسره، وعلى نحو لا يضر بالبيئة، موضحة أن مصر أعادت ترتيب أولويات التنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى، وعززت الحماية الاجتماعية وحماية الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفا ودعم قطاع الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة هالة السعيد خلال أعمال اليوم الثانى من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى ينعقد فى القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة وفود تمثل 40 دولة أفريقية.

ويناقش الاجتماع فى يومه الثانى بشكل أساسى قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتقليل من الانبعاثات الكربونية، بما يمكن الدول الأفريقى من تقليص مستويات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، والأطر القانونية والدستورية التى تساهم فى تحقيق هذه الأهداف.

 وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف تحفيز المشاريع الاستثمارية الخضراء وتوفير التمويل اللازم لها من مصادر متعددة على الصعيدين المحلى والدولى، لافتة إلى أن الدولة المصرية تخطط لتحقيق مشاريع الاقتصاد الأخضر بنسبة 50% بحلول عام 2025، وأنه بنهاية السنة الحالية سيتحقق حوالى 30% من هذه المشروعات.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط هالة السعيد رؤساء المحاكم الدستورية الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 22 ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ يوم

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

موسيماني يتلقى خبرا سعيدا قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جلسة الخطيب مع تريزيجيه

منذ ساعة و 23 دقيقة

الموت يُفجع الفنان حمادة هلال

منذ أقل من ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا

منذ ساعة و 9 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 22 ساعة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرفض ضم صالح جمعة ويطلب التعاقد مع لاعب دجلة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يخطط لخطف ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

التخطيط والبيئة تعقدان اجتماعا لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر

وزيرة التخطيط: الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة

وزيرة التخطيط: استخدام حصيلة طرح السندات الخضراء في تمويل مشروعات المونوريل و تحلية المياه

التخطيط : 4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

مصر ضخت 100 مليار جنيه لمساندة القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

التخطيط: إضافة أربعة عناصر جديدة بخطة 21/2022

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

11:46 ص

الموت يُفجع الفنان حمادة هلال

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة