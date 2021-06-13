القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا

تقام اليوم الأحد مواجهة البرازيل ضد فنزويلا والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2021.





ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين المنتخبين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق الكبير أحمد البلوشي.





في الوقت الذي تنطلق فيه المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





ويُمكن مشاهدة تلك المواجهة عبر القنوات التالية :-