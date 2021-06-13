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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا
الأحد 13/يونيو/2021 - 03:44 م
محمد أيمن
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تقام اليوم الأحد مواجهة البرازيل ضد فنزويلا والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2021.
ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين المنتخبين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق الكبير أحمد البلوشي.
في الوقت الذي تنطلق فيه المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
ويُمكن مشاهدة تلك المواجهة عبر القنوات التالية :-
|اسم القناة
|تردد
|W9 HD Switzerland
|Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD
|M6 HD Switzerland
|Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD
|Rai Uno HD Italia
|Eutelsat 5°W -11675 H 30000
Eutelsat 5°W -11179 V 30000
|ZDF Germany
|Astra 19.2°E – 11954 H 27500 SD
Astra 19.2°E – 11361 V 22000 HD
BETFRED TV (TTV) – CISCO 4
Astra 4.8°E -12418 H 27500_PowerVu
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