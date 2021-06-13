الكويت: ملتزمون بإعمار المدن العراقية المحررة





أكدت دولة الكويت، على مواصلة دعمها وتقديم المساعدات إلى العراق في مجال إعمار المدن المحررة وتهيئة البنى التحتية.

يأتي ذلك خلال زيارة سفير دولة الكويت في بغداد، سالم الزمانان، إلى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار تلبية لدعوة من قبل الأمم المتحدة ضمن الجهود الجارية لإزالة المتفجرات والألغام من المدن المحررة.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، كشفت عنه، مطلع العام الحالي، تقدر المقذوفات الحربية في العراق بنحو 50 مليون مقذوف.

وتحصد المقذوفات غير المنفلقة عشرات الأرواح سنويا والتي تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، والمتفجرات التي خلفها تنظيم داعش خلال احتلاله لمدن العراق في يونيو 2014.

وقال الزمانان، على هامش زيارته إلى قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، إن الزيارة جاءت بناء على دعوة من منظمة الأمم المتحدة، للاطلاع على جهودها بإزالة الألغام وتأمين المناطق بعد تحريرها من تنظيم داعش، ونشر التوعية بين الأطفال والقاصرين من مخاطر المخلفات الحربية.

وأضاف أن آخر زيارة له إلى الفلوجة كانت قبل سنتين، واليوم أصبحت تختلف بكثير عن السابق، وجهود البناء والتأهيل واضحة.

وتابع الزمانان: "أتمنى دائما لجمهورية العراق الأمن والأمان والاستقرار، وأتمنى في زيارتي القادمة أن أرى جميع الألغام والمخلفات الحربية قد أزيلت، والعوائل عادت إلى مساكنها مرة أخرى".

ولفت الزمانان، إلى أن "الكويت موجودة دائما مع العراق ومتفاعلة مع كل ما يطرح عليها من قضايا تهم العراق، وبعد إعلان النصر على داعش، أعلنت الكويت عن تنظيم (مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق) وتم رفد وتعهدات من قبل بعض الدول لمساعدة العراق، وقدرت المبالغ بثلاثين مليار دولار، منها اثنين مليار دولار هي حصة الكويت من هذه التعهدات".