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حقيقة انتقال رشيد عزال إلى النصر السعودي

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات القليلة الماضية وجود بعض الأنباء التي تفيد بإنضمام اللاعب الجزائري رشيد غزال نجم فريق نادي بشيكتاش التركي إلى النصر السعودي.

قبل أن يخرج عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي النصر ويؤكد أن الصحاب التركية دائمًا ما تقوم بالتسويق للاعبين بزج إسم النصر في صفقات غير حقيقية.

في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة أنها لم تفاوض الجزائري غزال وكافة المعلومات والتي تم نشرها في الصحف التركية غير صحيحة بالمرة".

يُذكر أن اللاعب صاحب التسعة وعشرين عامًا يلعب في صفوف فريق نادي بشيكتاش التركي قادمًا من ليستر سيتي ونجح في قيادة فريقه الموسم الماضي لحصد لقب الدوري.

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رشيد غزال بشيكتاش النصر السعودي الدوري التركي الدوري الانجليزي

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