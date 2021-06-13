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الداخلية تكشف ملابسات اعتداء أب على طفليه بحلوان

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما. 

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك) متضمنًا تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما وإحداث إصابتهما بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالإنتقال إلى محل الواقعة والفحص تم التقابل مع (ربة منزل ونجليها "مصابان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم") وقررت بتضررها من (زوجها وشقيقه) بالتعدى على نجليهما بالضرب بالأيدى بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها وأيد الطفلين ما جاء بأقوال والدتهما.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيق زوجها) وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المشكو فى حقه الهارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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