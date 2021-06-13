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سموحة يخطط لخطف ثنائي الأهلي

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يفكر مجلس ادارة نادي سموحة في مخاطبه مجلس إدارة النادي الاهلي خلال الايام القليله المقبلة، لاستطلاع رأيهم في التعاقد مع ثنائي الفريق ناصر ماهر واحمد رمضان بيكهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبله.


ويرغب الفريق السكندرى في التعاقد مع ثنائي المارد الأحمر، لتدعيم صفوف الفريق وايضا استغلال لرغبه ناصر ماهر في الرحيل عن القلعه الحمراء بسبب قله المشاركة.


ياتي ذلك في الوقت الذي استقر فيه الرأي لدي الجهاز الفني للاهلي بقيادة بيتسو موسيماني علي اعادة محمد عبد المنعم لاعب الفريق والمعار لصفوف سموحة بعد المستوي المتميز الذي يؤدي به اللاعب خلال الفترة الحالية وهو الامر الذي جعله احد الاعمدة الاساسية التي يعتمد عليها احمد سامي المدير الفني لسموحة.

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ناصر ماهر سموحة الاهلي

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