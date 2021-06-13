رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى جمال عيد

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الى العميل الخائن جمال عيد.



وقال النشطاء عبر تويتر "هوا صحابك لما قالولك..ماكانوش يعرفوا في ايه، متابعين وانت بتقبض يا عميل يا خائن مكنتش عارف في ايه".



وتساءل النشطاء "انت عايز البلد ميبقاش فيها آمن؟، أليس عندك حمرة خجل هل هذا ثمن العمالة للجماعة الارهابية والخيانة والخراب والفوضي ".



وحذر النشطاء جمال عيد قائلين " أحذر ايها العميل الخائن..سيأتي يوم الحساب قريبا ولن ينسى الشعب المصري متاجرتك بأمانه واستقراره".